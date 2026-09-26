Μια δεύτερη σορός αγνοούμενου εντοπίστηκε στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Mega δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ενώ στο σημείο που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα καταφτάνει ασθενοφόρο για να παραλάβει τη σορό.

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Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι τέσσερις αγνοούμενοι.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Ανασύρθηκε και το 2ο άτομο (άνδρας) χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από την 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, χθές 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45,

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ατόμων.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

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Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

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Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις: Από το κτήριο που κατέρρευσε, σήμερα, τις πρώτες ώρες, ανέσυραν το 1ο άτομο (γυναίκα) χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατά την άφιξή τους στο συμβάν, χθές το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.