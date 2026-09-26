Έκρηξη στην Πλάκα: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τον πρώτο όροφο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους

Σε τραγωδία εξελίσσεται η έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, καθώς νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε αγνοουμένων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται ηλικιωμένο ζευγάρι, Βρετανός και Ελληνίδα, 78 και 77 ετών που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και οι άλλοι τρεις Αμερικανοί τουρίστες.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 15.30 από την Αθήνα με πτήση της Delta Airlines.