“Χωριάτικο”: Μηνιάτικο από 500 έως 700 ευρώ έπαιρναν οι “αχυράνθρωποι” – Στους 59 οι συλληφθέντες

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» με τη φοροδιαφυγή εις βάρος του Δημοσίου να φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και τις εμπλεκόμενες εταιρείες να φτάνουν τις 520.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος στα Γιάννενα, όταν κατευθυνόταν στην Αλβανία προκειμένου να πάει Ντουμπάι, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναφέρονται επίσης οι Αττικοί Φούρνοι και το Bread Factory, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις επιχειρηματικές και εταιρικές διασυνδέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν.

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Οι συνολικές συλλήψεις έχουν φτάσει τις 59, με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνες σε Ζάκυνθο, Αττική, Κορινθία, Ρόδο και Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμοιβές κυμαίνονταν από 500 έως 700 ευρώ τον μήνα, προκειμένου τρίτα πρόσωπα να εμφανίζονται στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές, με τον έλεγχο στο πλαίσιο της έρευνας για τους φούρνους «Χωριάτικο» να επικεντρώνεται στις σχέσεις τους με εκείνους που βρίσκονταν πίσω από τη δραστηριότητα των εταιρειών.

Οι πληροφορίες για την οικονομική έκταση της υπόθεσης τοποθετούν τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ σε περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ και τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ σε περίπου 45 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιμέρους ποσά της εκτιμώμενης ζημίας των 100 εκατ. ευρώ, το ακριβές ύψος της οποίας παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο ρόλος του 80χρονου λογιστή

Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω νέων εταιρειών.

Οι προηγούμενες παρέμεναν με ανεξόφλητα χρέη, ενώ στα χαρτιά εμφανίζονταν διαχειριστές που δεν είχαν απαραίτητα τον ουσιαστικό έλεγχο. Οι αρχές εξετάζουν σε ποιες επιχειρήσεις εφαρμοζόταν αυτή η πρακτική, ποιοι αποφάσιζαν για τις αλλαγές και ποια ήταν η πραγματική συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες και φέρεται να αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικό μέρος των διαδικασιών διεκπεραίωνε η κόρη του, ενώ εκείνος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα.

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Η ενδεχόμενη εμπλοκή τους στις ερευνώμενες πράξεις και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η σύνδεση των εταιρειών με εκείνους που τις έλεγχαν αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο της υπόθεσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ έχει επισημάνει ότι η δυσκολία σε τέτοιες έρευνες βρίσκεται στην απόδειξη της σχέσης του πραγματικού ιδιοκτήτη με τις επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε διαφορετικά ονόματα.