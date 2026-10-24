Το μυστικό για το πιο μαλακό κοτόπουλο που λιώνει στο στόμα – Το κόλπο πριν από το μαγείρεμα

Αν έχεις βαρεθεί να μαγειρεύεις κοτόπουλο που βγαίνει στεγνό και σκληρό, υπάρχει τρόπος να το κάνεις ζουμερό, τρυφερό και γεμάτο γεύση, χωρίς να χρειάζεσαι ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Το μυστικό κρύβεται τόσο στη μαρινάδα όσο και στον τρόπο που θα το μαγειρέψεις.

Με λίγα απλά υλικά, λίγο γιαούρτι και τον σωστό χρόνο ψησίματος, μπορείς να ετοιμάσεις ένα κοτόπουλο τόσο μαλακό, που θα θέλεις να το φτιάχνεις ξανά και ξανά. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι ιδανική για φιλέτο στήθος, το οποίο στεγνώνει εύκολα αν παραψηθεί.

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Υλικά για 2-3 μερίδες

600 γρ. φιλέτο κοτόπουλου

3 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα

1/2 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

1. Ετοίμασε σωστά το κοτόπουλο

Αν τα φιλέτα είναι πολύ χοντρά, κόψε τα οριζόντια ή χτύπησέ τα ελαφρά ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο πάχος. Με αυτόν τον τρόπο θα ψηθούν πιο ομοιόμορφα, χωρίς να στεγνώσουν στις άκρες μέχρι να μαγειρευτεί το κέντρο.

2. Φτιάξε τη μαρινάδα που θα κάνει τη διαφορά

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Πρόσθεσε το κοτόπουλο και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθεί από όλες τις πλευρές.

Σκέπασε το μπολ και άφησέ το στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Αν έχεις χρόνο, μπορείς να το αφήσεις για 3-4 ώρες. Το γιαούρτι βοηθά να γίνει πιο τρυφερή η επιφάνεια του κρέατος και προσθέτει γεύση.

3. Ψήσε το κοτόπουλο χωρίς να το στεγνώσεις

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Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και πρόσθεσε ελάχιστο ελαιόλαδο. Αφαίρεσε την περίσσεια μαρινάδας από τα φιλέτα και βάλε τα στο τηγάνι.

Ψήσε τα για περίπου 4-6 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους, μέχρι να αποκτήσουν ωραίο χρώμα και να ψηθούν μέχρι μέσα. Για ασφάλεια, η εσωτερική θερμοκρασία στο πιο παχύ σημείο πρέπει να φτάσει τους 74°C.

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4. Άφησέ το να ξεκουραστεί

Μόλις το κοτόπουλο είναι έτοιμο, βγάλ’ το από το τηγάνι και άφησέ το να ξεκουραστεί για 5 λεπτά πριν το κόψεις. Έτσι θα διατηρήσει καλύτερα τους χυμούς του και θα παραμείνει ζουμερό.