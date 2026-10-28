Πήλιο: Εικόνες που θυμίζουν Daniel στον Πλατανιά – Η ΕΜΑΚ μετέφερε τραυματία με βάρκα μέσα στο πλημμυρισμένο χωριό (Βίντεο)

Εικόνες που ξυπνούν μνήμες από την καταστροφική κακοκαιρία Daniel εκτυλίσσονται στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις της Τετάρτης (28/10) έχουν προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, αποκόπτοντας τμήμα του οικισμού.

Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης είναι το περιστατικό με έναν τραυματισμένο κάτοικο, για τη μεταφορά του οποίου χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

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Ο κάτοικος είχε τραυματιστεί στο πόδι, ωστόσο η μετακίνησή του από το ένα τμήμα του χωριού στο άλλο ήταν αδύνατη με τα συμβατικά μέσα, εξαιτίας των πλημμυρών.

Έτσι, οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να τον μεταφέρουν από το αποκλεισμένο τμήμα του Πλατανιά στην άλλη πλευρά του οικισμού.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον πλημμυρισμένο Πλατανιά

Η επιχείρηση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και διασώστες, καθώς η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού έχει διακόψει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών σημείων του χωριού.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματισμένου κατοίκου με βάρκα, προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο που είχε δημιουργήσει η πλημμύρα.

Το περιστατικό αποτυπώνει τις συνέπειες της κακοκαιρίας ακόμη και σε μια μετακίνηση μικρής απόστασης, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οδικώς.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή για το εάν ο κάτοικος χρειάστηκε στη συνέχεια νοσοκομειακή περίθαλψη.

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Μνήμες από την κακοκαιρία Daniel

Οι εικόνες από τον Πλατανιά επαναφέρουν στη μνήμη όσα είχαν βιώσει οι κάτοικοι του Πηλίου τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές.

Τότε, τα ορμητικά νερά είχαν παρασύρει ακόμη και κατοικίες στο Νότιο Πήλιο, με το DEBATER να καταγράφει τις δραματικές εικόνες από το Χόρτο κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

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Η σημερινή επιχείρηση της ΕΜΑΚ θυμίζει τις δύσκολες συνθήκες εκείνης της περιόδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η έκταση των σημερινών καταστροφών είναι αντίστοιχη με εκείνη του 2023.

Μήνυμα του 112 για τον Πλατανιά Μαγνησίας

Νωρίτερα, στις 14:15 της Τετάρτης, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την περιοχή του Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

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Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER στο ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στη Μαγνησία και τις Σποράδες, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμύρες.

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Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν όπου απαιτείται.

Η μεταφορά του τραυματισμένου κατοίκου με βάρκα καταδεικνύει πόσο σοβαρά έχουν επηρεαστεί οι μετακινήσεις στον Πλατανιά, με την εξέλιξη της κακοκαιρίας να παραμένει καθοριστική για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα αποκλεισμένα σημεία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ