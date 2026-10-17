Αναστάτωση στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε δοχείο με επικίνδυνο υλικό σε κάδο σκουπιδιών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10) στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όταν εντοπίστηκε δοχείο που αντιστοιχεί σε επικίνδυνο υλικό μέσα σε κάδο απορριμμάτων, από τον οποίο αναδύονταν αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η ανάσυρση του δοχείου.

Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό, καθώς και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το δοχείο μέσα στον κάδο απορριμμάτων και προχώρησαν στην ανάσυρσή του, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών για περιστατικά με επικίνδυνα υλικά.

Παραδόθηκε σε ομάδα ειδικών το δοχείο

Μετά την ανάσυρσή του, το δοχείο παραδόθηκε σε ομάδα ειδικών για την περαιτέρω διαχείρισή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής φύση του υλικού, ούτε έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες το δοχείο βρέθηκε στον κάδο απορριμμάτων.

Επίσης, στην ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος δεν γίνεται αναφορά σε τραυματισμούς ή περιστατικά έκθεσης πολιτών στις αναθυμιάσεις.