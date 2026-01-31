Πηγές της ΕΛΑΣ για «έξυπνες» κάμερες: «Η αστυνομία δεν έχει λάβει καμία παράβαση στην Αττική»

Λίγες μόλις ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι «έξυπνες» κάμερες στην Αττική σταμάτησαν να εκδίδουν πρόστιμα, πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία παράβαση από τα εν λόγω συστήματα προς διεκπεραίωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει υπάρξει καμία αποστολή παραβάσεων από τις ψηφιακές κάμερες στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία επιβολής προστίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει εμπλακεί στη διαδικασία λειτουργίας του νέου συστήματος, ούτε στις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί.

Τα δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι η λειτουργία των «έξυπνων» καμερών έχει ανασταλεί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι για την επαλήθευση των καταγραφών, ενώ σημαντικό ρόλο στην καθυστέρηση παίζει και η μη διασύνδεση του συστήματος με την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι οδηγοί θα μπορούσαν να ενημερώνονται για τα πρόστιμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Οι «έξυπνες» κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία της Αττικής με στόχο τον περιορισμό των παραβάσεων και των τροχαίων ατυχημάτων. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η Τροχαία θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα σε οδηγούς που:

δεν φορούν ζώνη ασφαλείας,

χρησιμοποιούν κινητό κατά την οδήγηση,

παραβιάζουν κόκκινο φανάρι,

υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί καμία παράβαση προς επεξεργασία από τις κάμερες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει εκτός της διαδικασίας λειτουργίας του συστήματος.