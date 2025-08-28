Πιερία: Δεν φορούσαν ζώνη η μητέρα και τα παιδιά στο τροχαίο με θύμα την 9χρονη – “Χαροπαλεύει” η 11χρονη αδελφή της

Σοκάρει το τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης –Δίου στην Πιερία το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένα 9χρονο κορίτσι, με την 11χρονη αδερφή του να χαροπαλεύει, όταν η 35χρονη μητέρα τους έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και έπεσε σε δέντρο.

Μετά από έρευνες των Αρχών διαπιστώθηκε ότι η μητέρα και τα δύο κορίτσι δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Αρχικά η 35χρονη, που τραυματίστηκε ελαφρά, συνελήφθη, αλλά μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης αφέθηκε ελεύθερη, ενώ της έγινε και αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Η οικογένεια, που μένει μόνιμα στη Γερμανία, επισκέφθηκε την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Το μοιραίο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο ανήκει στην πεθερά της γυναίκας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν την 9χρονη από το όχημα, η οποία έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Η κατάσταση της υγείας της 11χρονης αδελφής της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την μεταφορά της στο «Ιπποκράτειο». Μάλιστα για τη μετάβασή της προς τη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν περιπολικά και δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. που συνόδευαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατά μήκος της διαδρομής, διευκολύνοντας το στην κίνηση.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας της οικογένειας ο οποίος, όταν μετέβη στον τόπο του δυστυχήματος, δεν άντεξε το θέαμα.