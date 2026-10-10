Πεύκη: Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάστηκε φωτογραφία κοπέλας από τα social media

Στη σύλληψη ενός 15χρονου στην Πεύκη προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ανήλικος φέρεται να πήρε φωτογραφία κοπέλας από μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να την επεξεργάστηκε και στη συνέχεια να δημοσίευσε το αλλοιωμένο υλικό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης.

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Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελία που αφορούσε την επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και τη δημοσίευσή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 15χρονος είχε αντλήσει φωτογραφία της ανήλικης από το προσωπικό της προφίλ.

Στη συνέχεια, φέρεται να επεξεργάστηκε τη φωτογραφία, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο.

Το υλικό αυτό αναρτήθηκε κατόπιν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Στον εισαγγελέα ο 15χρονος

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αστυνομικών ενεργειών, ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Η ΕΛ.ΑΣ. δεν διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της ποια εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία της φωτογραφίας, ούτε εάν αξιοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τη σχέση του 15χρονου με την ανήλικη ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η ανάρτηση.