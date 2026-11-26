Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου σε μεγάλες εγκαταστάσεις διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με τουλάχιστον 9 ανθρώπους να τραυματίζονται.

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απομάκρυνση κατοίκων από τη γύρω περιοχή.

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🇹🇭 A huge explosion has rocked an oil refinery in the middle of Bangkok, injuring 7 people, 4 of them CRITICALLY. The blast hit the Bangchak refinery in the east of the city this afternoon, sending a fireball and black smoke over the skyline. Reporters a few kilometers away said it shook their doors. It’s Thailand’s only refinery located inside a city, and people nearby were told to evacuate immediately. The fire has since been put out and all production units were shut down. The cause is still under investigation. A refinery in the middle of a city of 10 million people was always a risk, and today showed exactly how big. Sources: CNA, The Nation / Writer: Julie https://t.co/QQke5X9j5Z— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 26, 2026

Σύμφωνα με το CNN, οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε συνοικία της ανατολικής Μπανγκόκ.

🇹🇭 A huge explosion has rocked an oil refinery in the middle of Bangkok, injuring 7 people, 4 of them CRITICALLY. The blast hit the Bangchak refinery in the east of the city this afternoon, sending a fireball and black smoke over the skyline. Reporters a few kilometers away said it shook their doors. It’s Thailand’s only refinery located inside a city, and people nearby were told to evacuate immediately. The fire has since been put out and all production units were shut down. The cause is still under investigation. A refinery in the middle of a city of 10 million people was always a risk, and today showed exactly how big. Sources: CNA, The Nation / Writer: Julie https://t.co/QQke5X9j5Z— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 26, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, καλώντας τους να αποφεύγουν την περιοχή. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, οι δημοτικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί.

Στους κατοίκους επετράπη στη συνέχεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ωστόσο όσοι διαμένουν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του κινδύνου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

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Κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου της ρύπανσης μετέβησαν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και των υδάτων.

Η εταιρεία Bangchak, στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στο Facebook το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι έχουν ανασταλεί όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Ο υπουργός Ενέργειας της Ταϊλάνδης, Ακανάτ Προμφάν, δήλωσε ότι η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε μία από τις μονάδες του διυλιστηρίου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος.