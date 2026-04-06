Πετρούπολη: Συνελήφθη 36χρονος που εξαπάτησε ηλικιωμένη και του αφαίρεσε κοσμήματα

Στη σύλληψη ενός 36χρονου στην Πετρούπολη, ο οποίος προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αφαίρεσε κοσμήματα από ηλικιωμένη.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στα Άνω Λιόσια. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα από ηλικιωμένη και διέφυγαν με όχημα.

Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο όχημα και ακινητοποίησαν τον 36χρονο οδηγό, παρά την προσπάθεια του να διαφύγει της σύλληψης, αντιστεκόμενος σθεναρά.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν σε κοντινό σημείο, εντός οικοπέδου, όπου τα είχε απορρίψει ο 36χρονος και αποδόθηκαν στην παθούσα. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν επιπλέον κοσμήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.