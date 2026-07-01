Ηράκλειο – 3χρονος Άγγελος: “Τα λαϊκά δικαστήρια παρουσίασαν ως τέρας τον εντολέα μου” – Τι είπε ο δικηγόρος του 44χρονου

Την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο Ηράκλειο σχολίασε ο δικηγόρος του 44χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας του 3χρονου Άγγελου, κάνοντας λόγω για “λαϊκά δικαστήρια” που παρουσίασαν ως “τέρας” τον πελάτη του.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου το δικαστήριο επέβαλε στον 44χρονο ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες, ενώ για την μητέρα του Άγγελου ισόβια κάθειρξη κι επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ πρότεινε επιπλέον ποινή πέντε ετών για την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για οπλοχρησία, καθώς και ενός έτους φυλάκισης με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.

Παράλληλα, για την παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου πρότεινε ποινή ενός έτους φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Ειδικά για τον 44χρονο, πρότεινε ακόμη έναν χρόνο φυλάκισης για το αδίκημα της συλλογής και καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του 44χρονου:

Από τη στιγμή που η εν λόγω υπόθεση θανάτου ενός νηπίου 3 ετών έτυχε ευρείας μεγάλης δημοσιότητας , αρνητικής προβολής για τον εντολέα μου που παρουσιάστηκε ως δράστης τέρας δολοφόνος πριν καν απολογηθεί ήτοι μπήκε στο παιχνίδι της δικαιοδοτικής κρίσης και η κοινωνία , η απόφαση ήταν προδιαγεγραμμένη.

Τα λαϊκά δικαστήρια από κοινού με τα τηλεοπτικά δικαστήρια , εξέδωσαν προκαταβολικά καταδικαστική απόφαση έκριναν την ενοχή πριν καν συνεδριάσει το ΜΟΔ Ηρακλείου

Δεν διευκρινίστηκαν οι συνθήκες του ομολογουμένως φριχτού θανάτου του παιδιού που προφανώς ήταν ατύχημα πτώση σφοδρή πρόσκρουση όχι ανθρώπινη ενέργεια και δικαιολογείται η αυστηρότερη η πιο σκληρή τιμωρία

Αναμένουμε όμως δικαιότερη πιο ψύχραιμη και ορθή κρίση στον δεύτερο βαθμό

Μένει η βαθιά λύπη το ψυχικό βάρος σε όλους μας για την πρόωρη άδικη απώλεια του μικρού Αγγέλου