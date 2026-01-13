Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη
Ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο
Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά τον θάνατο της γνωστής τραγουδίστριας Βάσως Μεσσηνέζη την Τρίτη 13/1.
Η τραγουδίστρια που έκανε μεγάλη επιτυχία στα 80s, ήταν η πρώτη που συνεργάστηκε με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο ερμηνεύοντας μάλιστα και το 1969 το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.
«Σήμερα έφυγε δυστυχώς ένα υπέοχο κορίτσι με υπέροχη φωνή … καλό ταξίδι Βασούλα μου» ανέφερε σε ανάρτησή της η τραγουδίστρια Σου Κύρκου.
