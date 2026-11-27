Ανακοίνωση για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών μετά από μακρά νοσηλεία στον “Ευαγγελισμό”, εξέδωσε ο ΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

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Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Αντώνη Πανούτσο, που έφυγε σήμερα από την ζωή έχοντας δώσει, για καιρό, γενναία μάχη.

Με λαμπρή σταδιοδρομία εξήντα περίπου ετών στην αθλητική δημοσιογραφία, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ο Αντώνης Πανούτσος έγινε, σχεδόν από την αρχή, μέλος της οικογένειας του ΣΠΟΡ FM 94,6, τον οποίο αγάπησε και υπηρέτησε άοκνα. Μοναδικός και σπάνιος, με φοβερή πένα και ραδιοφωνική ατάκα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο και στην καρδιά μας.

Όλοι εμείς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό τον δικό μας Αντώνη.