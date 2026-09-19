Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου, στον Κορυδαλλό, για κλοπές δικύκλων

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια.

Καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου, στον Κορυδαλλό, για κλοπές δικύκλων
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού, που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών δικύκλων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταδίωξη το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή των Καμινίων έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Κορυδαλλού. Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα ήταν κλεμμένη.

   Ο 30χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, όπου από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ως δράστης ακόμη τεσσάρων κλοπών δικύκλων που είχαν σημειωθεί τον τελευταίο μήνα στην περιοχή του Αιγάλεω. Κατά την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίαζε τις καλωδιώσεις των δικύκλων και να τα έθετε σε λειτουργία χωρίς τη χρήση κλειδιών, προκειμένου να τα αφαιρέσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

   Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream

Πιθανή συνάντηση στις αρχές του 2027 με τον Κίριλ Ντμίτριεφ και την ηγεσία της AfD – Το κόμμα ζητά αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα, την ώρα που Βερολίνο και Κρεμλίνο βρίσκονται σε βαθιά ρήξη.

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι

Το βρετανικό δημοσίευμα εστιάζει στον Riviera Tower, στο Ελληνικό και στην άφιξη μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων – Τα φορολογικά κίνητρα που βάζουν την Ελλάδα στο ραντάρ των ισχυρών του διεθνούς finance.