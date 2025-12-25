Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές, αλλά καταφθάνει ψυχρή εισβολή – Τι δείχνουν τα έως τώρα δεδομένα για την Πρωτοχρονιά

Άστατος παραμένει ο καιρός και σήμερα Πέμπτη 25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων, σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σταδιακά.

Βέβαια, το κρύο θα ενταθεί, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιο χειμωνιάτικο σκηνικό όσο πηγαίνουμε προς την Πρωτοχρονιά.

Για σήμερα Χριστούγεννα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών και τα δεδομένα για την Πρωτοχρονιά

Από αύριο Παρασκευή 26/12, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με την επικράτηση ισχυρών βοριάδων έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Σε ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έκανε λόγο για την «τάση» του καιρού για την Πρωτοχρονιά.

Όπως έγραψε:

«Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

Ο καιρός της Παρασκευής 26/12

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός του Σαββάτου 27/12

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Κυριακής 28/12

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Δευτέρας 29/12

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.