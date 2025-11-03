Περιγιάλι Κορινθίας: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση οχήματος με μηχανάκι – Ένας τραυματίας (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στο Περιγιάλι Κορινθίας καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία. Επί τόπου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου καθώς και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι διέκοψαν την κυκλοφορία στο σημείο.

