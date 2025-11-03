Περιγιάλι Κορινθίας: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση οχήματος με μηχανάκι – Ένας τραυματίας (Φωτογραφίες)
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στο Περιγιάλι Κορινθίας καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία. Επί τόπου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου καθώς και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι διέκοψαν την κυκλοφορία στο σημείο.
Δείτε τις φωτογραφίες
