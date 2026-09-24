Πειραιάς: Προληπτική εκκένωση ξενοδοχείου λόγω καπνών – Απομακρύνθηκαν 70 ένοικοι

Προληπτική απομάκρυνση 70 ένοικων οκταόροφου ξενοδοχείου επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά, λόγω καπνών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 02:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Κατά την άφιξή τους οι πυροσβέστες εντόπισαν καπνό να εξέρχεται από τον αεραγωγό ισόγειου δωματίου, έχοντας επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε η απομάκρυνση των 70 ενοίκων του 8ου ορόφου ξενοδοχείου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αερισμός του κτιρίου.

Μετά τον αερισμό του κτηρίου οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.