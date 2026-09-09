Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Πειραιά – Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο καταστήματα (φωτογραφίες)

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης λίγο πριν τις 2:00 σε παλαιοπωλείο που δίπλα υπήρχε χώρος καταστήματος με υφάσματα.

Στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στον Πειραιά, κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και τα δύο καταστήματα. Το άλλο πρόκειται για κατάστημα με υφάσματα. Αν και η επιχείρηση εμφανιζόταν προσωρινά κλειστή σε διαδικτυακή υπηρεσία, στο εσωτερικό της υπήρχε, όπως φαίνεται, εμπόρευμα, με αποτέλεσμα η φωτιά να προκαλέσει ανησυχία λόγω και του είδους των υλικών που υπήρχαν στον χώρο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.