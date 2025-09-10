Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Οδηγός Τραμ αισθάνθηκε αδιαθεσία και συγκρούστηκε με λεωφορείο – 15 τραυματίες (Εικόνες & Βίντεο)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10.09) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του Τράμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μικράς Ασίας προς την έξοδο για την Γρηγορίου Λαμπράκη, ενώ, μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για 15 ελαφρά τραυματίες. Από αυτούς οι δέκα μεταφέρονται στο Θριάσειο νοσοκομείο και άλλοι τρεις στο ΚΑΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του Τραμ ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του δρομολογίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβιβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από το σημείο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)