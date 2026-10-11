Πειραιάς: Έκλεψε τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων και τα πουλούσε για παλιοσίδερα – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 38 και 46 ετών, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάζοντας υπόθεση συστηματικών κλοπών μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων, τα οποία μετέφερε σε επιχείρηση ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

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Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Αφαιρούσε τα καπάκια από τους δρόμους και τα μετέφερε στον Βοτανικό

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 38χρονος φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Οι κλοπές εντοπίζονται σε περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, με τον συνολικό αριθμό των καλυμμάτων που φέρεται να αφαίρεσε να ανέρχεται σε τουλάχιστον 150.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετέφερε τα κλεμμένα αντικείμενα σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap) στον Βοτανικό, προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση.

Η αφαίρεση των καλυμμάτων από το οδόστρωμα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών, δικυκλιστών και πεζών, καθώς αφήνει εκτεθειμένα τα ανοίγματα των φρεατίων.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στην επιχείρηση scrap

Κατά την αστυνομική έρευνα στην επιχείρηση του Βοτανικού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κλεμμένα μεταλλικά καλύμματα φρεατίων.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 38χρονος κατά τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσε τις μεταφορές.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ ο 46χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

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Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη συστηματική αφαίρεση μεταλλικών καλυμμάτων από δημόσιους δρόμους, με σκοπό τη διοχέτευσή τους στην αγορά παλαιών μετάλλων.