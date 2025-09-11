Πειραιάς: “Ευτυχώς το τραμ έπεσε φρεναριστό στο λεωφορείο” – Ο οδηγός του λεωφορείου βρήκε λιπόθυμο τον συνάδελφό του στο τραμ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά μετά την σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στο κέντρο της πόλης.

Από την σύγκρουση υπήρξαν περίπου 30 ελαφρά τραυματίες, όμως από την σύγκρουση προκλήθηκε πανικός και προβληματισμός για ένα ακόμη ατύχημα στα ΜΜΜ. Ο Λεωνίδας Σκουλός μέλος του συνδέσμου εργαζομένων στον ΟΑΣΑ μίλησε με τον οδηγό του λεωφορείου που τραυματίστηκε ελαφρά και μετέφερε στο Action 24 τα όσα του είπε.

«Μίλησα με τον οδηγό χθες βράδυ, έχει μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Ηταν σταματημένος στη στάση είχε ανοιχτές τις πόρτες και ανεβοκατέβαινε ο κόσμος. Ξαφνικά ένιωσε ένα τράνταγμα στο λεωφορείο και είχε πέσει πάνω του το τραμ. Ο οδηγός μας, ο οποίος έχει τραύματα στο κεφάλι και του έγιναν τέσσερα ράματα κατέβηκε αμέσα. Πήγε στο τραμ και διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε λιποθυμήσει και δεν είχε καταλάβει καθόλου ότι είχε πέσει πάνω στο λεωφορείο.

Αυτό που είπε στον δικό μας οδηγό, είναι ότι ένιωσε μια αδιαθεσία κάτι σαν ταχυπαλμία και λιποθύμησε. Είμαστε τυχεροί γιατί το τραμ στη στάση πάει πολύ σιγά.

Τα τραμ έχουν αυτόματο σύστημα πέδησης και έτσι δεν έπεσε με μεγάλη φόρα. Δηλαδή το τραμ έπεσε φρεναριστό πάνω στο λεωφορείο με μικρή ταχύτητα γι’ αυτό και είχαμε ελαφρά τραυματίες. Αν το τραμ έπεφτε με την κανονική του ταχύτητα θα είχαμε θύματα. Είναι μεγάλο όχημα και μεγάλο βάρος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, προληπτικά διακομίσθηκαν 17 ελαφρά τραυματίες τραυματίες στο «Θριάσιο», έξι στο «ΚΑΤ» και 1 ανήλικο παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 16 Διασώστες και ένας Ιατρός με 2 Μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και 7 ασθενοφόρα (εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα).

Κανείς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και οι δύο οδηγοί. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός»

Ένας από τους τραυματίες που επέβαινε στο λεωφορείο μιλώντας στο DEBATER περιγράφει τις στιγμές που βίωσε πριν και μετά τη σύγκρουση.

«Ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και τη στιγμή που σταμάτησε στη στάση σηκώθηκαν κάποιοι για να κατέβουν. Την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες ακούμε ένα δυνατό μπαμ και μετά χαμός. Εγώ χτύπησα στον απέναντι μου από το τράνταγμα και έπεσα κάτω. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου είδα κάποιους κάτω και άλλους να πιάνουν τα κεφάλια τους», εξομολογείται.

