RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Δύο κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι, η RWE και η ΔΕΗ, συνεχίζουν να προωθούν την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας θέτοντας σε λειτουργία φωτοβολταϊκά έργα που πλησιάζουν το 1GWp, καθώς πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία και το τελευταίο από τα εννέα φωτοβολταϊκά έργα στην Δυτική Μακεδονία που κατασκευάζουν η RWE και η ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 1 γιγαβατ.

Όπως ανακοινώθηκε, εντός των ορίων του πρώην υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου,η κοινή εταιρία της RWE (συμμετοχή 51%) και ΔΕΗ (συμμετοχή 49%) με την επωνυμία ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανέπτυξε, κατασκεύασε κ έθεσε σε λειτουργία τα εννέα φωτοβολταϊκά πάρκα, υλοποιώντας τη δέσμευση των δύο μετόχων για την πράσινη μετάβαση και μετατρέποντας την πρώην λιγνιτική περιοχή σε έναν κόμβο καθαρής ενέργειας.

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Κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επιπλέον, η ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει συμφωνήσει με τους τοπικούς δήμους να επενδύσει σε αντισταθμιστικά έργα στην περιοχή, καθώς και στοχευμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία.

Η Sopna Sury, Διευθύνουσα σύμβουλος της RWE RenewablesEurope & Australia δήλωσε: «Η λειτουργία αυτών των τριών μεγάλων φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων αποτελεί σημαντικό ορόσημο και αναδεικνύει την άριστη συνεργασία μεταξύ των ομάδων της ΔΕΗ και RWE. Μαζί έχουμε κατασκευάσει φωτοβολταϊκά έργα τα οποία παράγουν αρκετή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν την ζήτηση 400.000 ελληνικών νοικοκυριών. Με σχεδόν 1GW ισχύ σε λειτουργία και δύο επιπλέον έργα μεγάλα κλίμακας υπό κατασκευή, υπογραμμίζουμε την μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας».

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ ανέφερε: «Η ολοκλήρωση των έργων αυτών υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΔΕΗ στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και ειδικότερα τη σημασία για εμάς της Δυτικής Μακεδονίας. Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τα 19 GW έως το τέλος του 2030. Παράλληλα, ενισχύουμε τη δυναμική μας εντάσσοντας με ταχείς ρυθμούς έργα αποθήκευσης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιό μας και επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό μας σε έναν ολοκληρωμένο Powertech όμιλο».

Ο Χαρίλαος Μητρέλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Renewables Hellas και της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τόνισε: «Τα έργα αυτά σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία – μια περιοχή που μετεξελίσσεται με σταθερά βήματα από λιγνιτικό κέντρο σε κόμβο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Μέσω της συνεργασίας μας με την ΔΕΗ, δεν επενδύουμε μόνο στην καθαρή ενέργεια, αλλά και σε νέες βιώσιμες ευκαιρίες και σε θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης για τις τοπικές κοινωνίες για το μέλλον. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των φωτοβολταϊκών έργων αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο το βαθμό στον οποίο η άριστη συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας για την ενεργειακή της μετάβαση».

Εκτός από τη λειτουργία των τριών φωτοβολταϊκώνσυγκροτημάτων στο Αμύνταιο, οι δύο εταιρείες ήδη κατασκευάζουν δύο νέα φωτοβολταϊκά έργα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα φωτοβολταϊκά έργα Κοτύλη και Νέο Συράκιο θα έχουν συνολική ισχύ 567 MW. Όταν τεθούν σε λειτουργία το 2027, η ετήσια παραγωγή αναμένεται να είναι επαρκής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών περισσότερων από 240.000 νοικοκυριών.