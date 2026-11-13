Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για ντόπινγκ σε αθλητές – Έδινε αναβολικά ακόμα και στον ανήλικο γιο του

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δημα, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, εντός αγώνα, χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο αθλητή, υιό του. Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Ένεκα των ανωτέρω είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού δώδεκα 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.

Σύμφωνα με το DEBATER, ο 58χρονος προπονούσε παράνομα στο σύλλογο του αδερφού του στη Γλυφάδα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-871- τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

-15.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.