Η δράση των δύο αδελφών Ρομά που “άδειαζαν” κοσμηματοπωλεία στην Αττική

Άεργοι, χωρίς νόμιμα εισοδήματα και χωρίς να έχουν εργαστεί ούτε μια ημέρα στην ενήλικη ζωής τους, είναι τα δύο αδέλφια Ρομά ηλικίας 32 και 27 ετών, που συνελήφθησαν για «συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από άτομα που έχουν ενωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, τετελεσμένες και απόπειρες».

Τα δυο αδέλφια, είχαν συστήσει συμμορία, με σκοπό την διάπραξη εισβολών σε κοσμηματοπωλεία. Προσέγγιζαν τις επιχειρήσεις «στόχους» με κλεμμένα αυτοκίνητα, αφού πρώτα έκαναν κατόπτευση, προκειμένου να διαπιστώσουν τα μέτρα ασφαλείας που είχε κάθε κοσμηματοπωλείο. Φρόντιζαν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face και γάντια, παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας, τα οποία έσπαγαν με βαριοπούλες και όταν αποκτούσαν πρόσβαση στις επιχειρήσεις, άδειαζαν τις προθήκες με τα κοσμήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου, τα δυο αδέλφια αποπειράθηκαν να παραβιάσουν κεντρική πόρτα κοσμηματοπωλείου επί της οδού Θυμάτων Κατοχής στο Κερατσίνι, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα, αλλά έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αποχώρησαν. Παράλληλα διαπιστώθηκε πως είχαν αφαιρέσει την ίδια ημέρα δυο αυτοκίνητα, από τις περιοχές του Χαϊδαρίου και του Περιστερίου.

Σημειώνεται πως και οι δυο κακοποιοί, είναι σεσημασμένοι, καθώς έχουν συλληφθεί επανειλημμένως από αστυνομικούς, για πλήθος αδικημάτων και τους έχουν επιβληθεί αλλεπάλληλοι περιοριστικοί όροι και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Πλέον διερευνάται το ενδεχόμενο οι δυο κακοποιοί, να είχαν πραγματοποιήσει ληστρικές επιθέσεις με στόχο κοσμηματοπωλεία και σε άλλες περιοχές εκτός λεκανοπεδίου.