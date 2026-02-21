Πατρινό Καρναβάλι 2026: LIVE η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση – Δείτε βίντεο

Η ώρα της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού έφτασε με την ποδαράτη παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα με τις ευφάνταστες στολές τους -καλλιτεχνικές και σατιρικές- και τις αμίμητες εμπνεύσεις τους, ξεχύθηκαν στους δρόμους, συμμετέχοντας στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Θα συμπαρασύρουν χιλιάδες Πατρινούς και επισκέπτες κάθε ηλικίας από κάθε άκρη της χώρας και όχι μόνο, σε ένα μεγάλο ξεφάντωμα.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου 21/2 που άρχισε στις 6μμ θα παρελάσουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς τα δικά τους άρματά παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα που θα ξετυλιχτεί στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με τους πρωτότυπους, ατμοσφαιρικούς φωτισμούς τους, τη γρήγορη ροή, τα χρώματα και το κέφι να δίνουν λάμψη και μεγαλοπρέπεια στην πιο μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

O βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής Δημήτρης Μουλίνος θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης και θα ακολουθήσει η ρίψη των πυροτεχνημάτων στην πόλη της Πάτρας.

Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Sicario, ενώ η νύχτα στον μόλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί ένα μεγάλο πάρτι.