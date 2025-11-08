Πάτρα: Βρέθηκε στον γκρεμό μετά από τροχαίο – Άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου από τη σφοδρή πρόσκρουση

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα στον Ομπλό της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού, με αποτέλεσμα ο άνδρας που καθόταν εκεί να βρεθεί στον γκρεμό.

Ο συνοδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία Πατρών.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: