Πάτρα: Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά στα Λεχαινά

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά. Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος ενώ προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.

Για τη φωτιά στα Συχαινά, ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ: «Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.