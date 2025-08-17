Φωτιά στα Μεσοχώρια Ευβοίας – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές. Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετέχουν 2 ελικόπτερα.

Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.