Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 3 ανήλικοι που ξυλοκόπησαν 15χρονο

Οι τρεις έφηβοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, που συμμετείχαν στο σοκαριστικό περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Οι γονείς τους, που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Οι ανήλικοι είχαν στήσει καρτέρι στον 15χρονο μαθητή Γυμνασίου και τον χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη. Ο μαθητής διακομίστηκε αρχικά στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» για χειρουργική επέμβαση, καθώς τα τραύματα στο πρόσωπό του ήταν σοβαρά.