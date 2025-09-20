Πάτρα: Ο τρόπος δράσης των 15χρονων που έστειλαν στο νοσοκομείο ανήλικο – Του έστησαν καρτέρι και του προκάλεσαν κατάγματα

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα στην Πάτρα καθώς 15χρονη έστειλαν στο νοσοκομείο έτερο ανήλικο.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο 15χρονος να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο καθώς του έσπασαν την μύτη και το σαγόνι. Όπως μεταδίδει το tempo24.gr, τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Έλληνες και ένας 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία που διαμένουν όλοι στην Πάτρα , οι οποίοι – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- όταν είδαν τον 16χρονο, τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα. Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων, παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον του- είχε πέσει θύμα bullying και στο παρελθόν. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.