Πάτρα: Πού στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρα – Σημείο κλειδί το ταξί που επιβιβάστηκε στου Ζωγράφου

Στη περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου όταν εξαφανίστηκε από περιοχή της Πάτρας.

Η νεαρή έδωσε σημεία ζωή πριν από περίπου μία βδομάδα όταν εντοπίστηκε μέσω καμερών ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην Αθήνα. Στον ενδιάμεσο οι αρχές εξέτασαν το σενάριο να έφυγε για το εξωτερικό με μέσα που δεν απαιτούν τον άμεσο έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων όμως απορρίφθηκε γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, οι έρευνες στρέφονται στο “σημείο μηδέν” καθώς το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης συνεχίζεται για 13η μέρα, ενώ κλιμάκια της Ασφάλειας Πατρών και του τμήματος Ανηλίκων χτενίζουν ολόκληρες περιοχές προκειμένου να φτάσουν σε μία λεπτομέρεια η οποία θα ξεδιαλύνει το μυστήριο.

Τα τελευταία 24ωρα οι έρευνες για την κοπέλα είχαν επεκταθεί και στο εξωτερικό, καθώς εξετάστηκε το εάν είχε τρόπο να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου έμενε με την οικογένεια της πριν έρθει στην Ελλάδα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Όμως οι έρευνες επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα. Η 16χρονη είχε εμφανιστεί σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως είχε πει και τότε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος στους αστυνομικούς η Λόρα είχε επισκεφτεί το κατάστημα προκειμένου να πουλήσει κάποια κοσμήματα.

Η ίδια αρνήθηκε να τα αγοράσει και στην συνέχεια η νεαρή την ρώτησε αν θα μπορούσε να της καλέσει ένα ταξί. Αφού έλαβε την απάντηση ότι θα έβρισκε εύκολα ταξί έξω από το κατάστημα, η 16χρονη βγήκε από το κοσμηματοπωλείο και περίμενε λίγη ώρα μέχρι να επιβιβαστεί σε ένα που πέρασε από το σημείο.

Μάλιστα, το σημείο αποτελεί και το τελευταίο στο οποίο εθεάθη η Λόρα πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της, καθώς είχε καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας. Από κάμερες ασφαλείας οι αρχές φαίνεται να έχουν εντοπίσει το ταξί που παρέλαβε την Λόρα, ωστόσο η ποιότητα της εικόνας δεν είναι τέτοια που να φανερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Έτσι πρώτος στόχος είναι η ανεύρεση του ταξιτζή, ο οποίος θα τους πεις εάν θυμάται την 16χρονη αλλά και τον προορισμό που ζήτησε να τη μεταφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάτρα: Παράταση για 48 ώρες στο Amber Alert

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, το AMBER ALERT HELLAS παρατείνεται για ακόμη δύο 24ωρα, καθώς υπάρχουν σχετικές ενδείξεις ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς φαίνεται να εμπλέκονται και ενήλικα άτομα.

Να θυμίσουμε ότι η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και κρατούσε γκρι σχολική τσάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Χαμόγελο του Παιδιού καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα μέσω της ευρωπαϊκής γραμμής για εξαφανίσεις 116000, με όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, διαθέσιμη σε Android και Apple κινητά για ζωντανή ενημέρωση.

Η αγωνία για τους συγγενείς της 16χρονης παρατείνεται καθώς τα ίχνη της ανήλικης τελευταία φορά εντοπίστηκαν στην Αθήνα μεταξύ 10 και 11 Ιανουαρίου όπου κάμερες ασφαλείας φαίνεται να την καταγράφουν στην περιοχή του Ζωγράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της παραμένει άγνωστη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 16χρονη φέρεται να μπήκε σε φούρνο της περιοχής ζητώντας πρόσβαση σε WiFi και αργότερα να ζήτησε από υπαλλήλους να της καλέσουν ταξί με προορισμό το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, το γεγονός ότι βρέθηκαν η σχολική της τσάντα και το πάσο της πεταμένα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων έχει προβληματίσει έντονα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο σκόπιμης παραπλάνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι το κορίτσι ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα μαζί με την οικογένειά της, ενώ η αγωνία για την τύχη της μεγαλώνει με κάθε ώρα που περνά.