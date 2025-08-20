Γιώργος Αποστολόπουλος: Πέθανε ο θρύλος του στίβου της Αχαΐας

Στην Πλαζ της Πάτρας, βρέθηκε νεκρός ο πρώην πρωταθλητής στίβου, Γιώργος Αποστολόπουλος, σε ηλικία 76 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκανε την καθημερινή του γυμναστική όταν κατέρρευσε. Παρά την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ήταν ήδη αργά και η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά του.

Ο Αποστολόπουλος ήταν ένας από τους κορυφαίους αθλητές της Αχαΐας, με σημαντική πορεία στον στίβο κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Δις πανελληνιονίκης με την ομάδα της Ολυμπιάδας, είχε κερδίσει το 1971 το τρίτο βραβείο στα 800 και 1.500 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών. Τα ρεκόρ του ήταν 1.52 και 3.47 αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας, ανέλαβε καθήκοντα προπονητή στην Ολυμπιάδα, ενώ ήταν και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κριτών.

Η αγάπη του για την άσκηση παρέμεινε αμείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, και η καθημερινή του προπόνηση ήταν μέρος της καθημερινότητάς του. Δυστυχώς, το πρωί της Τρίτης, αυτή η ρουτίνα του κατέληξε με τραγικό τρόπο.