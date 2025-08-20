Αχαΐα: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα – Συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Χειροπέδες πέρασαν το βράδυ της Τρίτης (19.08) στελέχη της ΕΛΑΣ σε έναν άνδρα που οδηγούσε μηχανή υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα στην περιοχή της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς οδηγώντας μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του. Από τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια μέθης και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο κατηγορούμενος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.