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Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός νεαρός φοιτητής – Οι πρώτες πληροφορίες

Ο νεαρός φοιτητής έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης, μετά από πτώση από πολυκατοικία στην Πάτρα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός νεαρός φοιτητής – Οι πρώτες πληροφορίες
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Πάτρα, όπου ένας νεαρός φοιτητής έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

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Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο φοιτητής είχε προηγουμένως εκφράσει στους οικείους του σκέψεις αυτοκτονίας.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες

Η υπόθεση βρίσκεται στην αρχή της δημοσιογραφικής διερεύνησης, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα και την ηλικία του φοιτητή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

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