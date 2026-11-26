Οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων εντόπισε μια γυναίκα, το βράδυ της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.

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Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Τα οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.