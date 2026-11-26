“Θρίλερ” στην Πάτρα: Γυναίκα εντόπισε οστά σε κάδο απορριμμάτων – Εκτιμάται ότι είναι ανθρώπινα
Θα σταλούν για εξετάσεις προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον ανήκουν
Οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων εντόπισε μια γυναίκα, το βράδυ της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.
Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.
Τα οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.
πηγή στην Google
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