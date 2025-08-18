Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για την φωτιά στο Γηροκομείο

Νέα προθεσμία για αύριο πήρε για να απολογηθεί ο 25χρονος που κατηγορείται για την φωτιά στον Γηροκομείο της Πάτρας την περασμένη βδομάδα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, θα τον συνοδεύσει στην ανακρίτρια και ο 21χρονος που παρουσιάστηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά έπεσε σε αντιφάσεις και συνελήφθη κατηγορούμενος για συνεργεία στον εμπρησμό.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό, αρνείται τις κατηγορίες, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Πάτρα: Συνελήφθη 21χρονος που πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης του 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα.

Συγκεκριμένα, ένας 21χρονος ο οποίος προσήλθε στην Ανακρίτρια Πατρών, για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου, διαπιστώθηκε πως έπεσε σε αντιφάσεις στα όσα έλεγε κι έτσι εκδόθηκε ένταλμα και για τη δική του σύλληψη.

Άλλες πηγές σημειώνουν πως ο 21χρονος ήταν ο οδηγός του δικύκλου, στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος.