Φωτιά στην Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 25χρονος – Προφυλακίστηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος

Η φωτιά που ξέσπασε την προηγούμενη βδομάδα στην Αχαΐα προκάλεσε ανείπωτη καταστροφή σε επιχειρήσεις, σπίτια και δασικές εκτάσεις μπαίνοντας και μέσα στην πόλη της Πάτρας.

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές συνελήφθησαν ένας 19χρονος, ένας 27χρονος και ένας 25χρονος κατηγορούμενοι για εμπρησμό. Οι δύο πρώτοι οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους το απόγευμα της Κυριακής (17/8) για την φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Ο 19χρονος έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση, καθώς ισχυρίστηκε ότι η αρχική του ομολογία δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά δόθηκε –όπως υποστηρίζει– ύστερα από πιέσεις που δέχθηκε κατά την προανάκριση από τους αστυνομικούς. «Ομολόγησα επειδή με πίεσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να ληφθεί υπόψη η χθεσινή του θέση ότι δεν είχε καμία συμμετοχή.

Σειρά παίρνει σήμερα ο 25χρονος, που κατηγορείται για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας και απολογείται σήμερα επιμένοντας στην αθωότητα του καθώς υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο ως εθελοντής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην υπερασπιστική γραμμή του 25χρονου περιλαμβάνεται το γεγονός πως σε κοντινή του απόσταση από το χωράφι που τον φωτογράφισαν «κατά τη διάρκεια του εμπρησμού» βρίσκονταν οι φίλοι του αλλά και άλλος κόσμος, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου που κάηκε. Υποστηρίζουν οι δικηγόροι πως ο 25χρονος βρισκόταν εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα.

Ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας ήταν «αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή για να συνδράμει στην κατάσβεση», σύμφωνα με την ανακοίνωση των δικηγόρων του.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι του 25χρονου υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

«Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα» προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται, επίσης, ότι «επιπλέον, από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας).

Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνηγόρων του 25χρονου

«Σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον 25χρονο εντολέα μας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε τα εξής:

Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των τριών ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο –κατά τη σε βάρος του κατηγορία– δήθεν προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Περαιτέρω, κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα.

Επιπλέον, από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας).

Αναγνωρίζουμε απολύτως το μέγεθος της καταστροφής, τις σοβαρές υλικές ζημίες σε περιουσίες και δημόσιες υποδομές, αλλά και τον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι και ζώα. Η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους είναι αυτονόητη. Όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι αντίθετα έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η πόλη της Πάτρας και η κοινωνία στο σύνολό της δεν θα πρέπει να βρεθούν μπροστά στο οδυνηρό ενδεχόμενο να καταδικάσουν άδικα έναν νέο άνθρωπο που αποδεδειγμένα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης.

Τυχόν άδικη αντιμετώπιση των εθελοντών που προστρέχουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση και ο κίνδυνος να θεωρηθούν δράστες, θα αποτρέψει μελλοντικά τον κόσμο να βοηθήσει όταν θα τους χρειαζόμαστε. Όλα τα παραπάνω θα ήταν ότι χειρότερο για την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος και της κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους των πολιτών.

Η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει με νηφαλιότητα όλα τα στοιχεία και να αποδώσει δίκαια την αλήθεια.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Σ. Καποτάς»