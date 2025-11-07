Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Πάτρα: Φωτιά σε κατοικία – Απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 7/11 καθώς ξέσπασε φωτιά σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.

