Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών από την Λέσβο – Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε η σημερινή (17/4) έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί, που συνδέεται άμεσα με τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς έχει απαγορευτεί η διάθεση εκτός Λέσβου γάλακτος, κρέατος και τυροκομικών προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης, σύμφωνα με πηγές του DEBATER, αρκετούς από τους κτηνοτρόφους δεν έφυγαν ευχαριστημένοι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για την μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Ανακοινώθηκε επίσης η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του Υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Τα αιτήματα των παραγωγών – Τι λέει το Υπουργείο

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να βρεθεί λύση ώστε να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους εκτός νησιού, ωστόσο κάτι τέτοιο παραμένει εξαιρετικά δύσκολο λόγω της μεταδοτικότητας της νόσου.

Παράλληλα, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών ελέγχων, καθώς και τη δημιουργία εργαστηρίου στη Λέσβο, προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέταση δειγμάτων και να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.