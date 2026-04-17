Πετρέλαιο: Ελεύθερη πτώση της τιμής του μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Στα 87 δολάρια το βαρέλι Brent

Ραγδαία είναι η πτώση της τιμής του πετρελαίου brent μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ο ιρανικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας έκανε λόγο για απεριόριστη πρόσβαση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ με την τιμή του “μαύρου χρυσού” να πέφτει 10% στα πρώτα λεπτά αφότου έγινε η ανακοίνωση ωθώντας τo πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει δει εδώ και εβδομάδες, και συγκεκριμένα προσεγγίζοντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, με το brent να σημειώνει πτώση άνω του 11% ημερησίως.

Νωρίτερα το Reuters μετέδιδε ότι η αγορά πετρελαίου πιέζεται από τις προσδοκίες για νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και από την 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Το Reuters σημειώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμη εστία αβεβαιότητας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατ. βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στη διέλευση. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, οι τιμές μπορεί να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν το πόλεμο.