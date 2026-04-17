Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτές οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την άρση ασυλίας 11 βουλευτών, αλλά και την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τοποθετήθηκε, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτές οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα. Έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή βουλευτική λειτουργία. Είμαστε σε μία Ελλάδα που κάθε μέρα χιλιάδες πολίτες τηλεφωνούν στον βουλευτή τους, πάνε στο πολιτικό του γραφείο, του στέλνουν email και ξαφνικά αυτό θεωρείται ποινικό ζήτημα. Θέλετε να ψηφίσουμε και να πούμε ότι οι πολίτες απαγορεύεται να παίρνουν τηλέφωνο τον βουλευτή ή να στέλνουν email; Αυτά λέει η δικογραφία μέσα. Αν η συζήτησή μας είναι να φτιάξουμε μία Ελλάδα που ο πολίτης θα χρειάζεται να πηγαίνει λιγότερο στον πολιτικό, συμφωνώ. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Ποινικό αδίκημα όμως δεν είναι», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Στη δημοκρατία υπάρχει η διάκριση των εξουσιών. Ο καθένας μας δηλαδή, απαγορεύεται να παρεμβαίνει στη δουλειά του άλλου. Εκείνοι είναι δικαστές και εισαγγελείς, εγώ είμαι βουλευτής, δηλαδή νομοθέτης. Θέλω να πω, λοιπόν, στην Ένωση, με πολύ σεβασμό, παρακαλώ πολύ και εκείνοι να μην παρεμβαίνουν στο δικό μου νομοθετικό έργο. Τι είπα εγώ; Ως νομοθέτης είπα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε με έναν νόμο, τον οποίο ψήφισα και εγώ. Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι ο νόμος που ψήφισα, τελικώς, είναι λάθος και ως νομοθέτης προτείνω την αλλαγή αυτού του νόμου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε από έναν νόμο και ό,τι συστήνεται από έναν νόμο μπορεί να ακυρωθεί από έναν άλλο νόμο. Εάν αποφάσιζε κάποτε η ελληνική Βουλή να καταργήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα μπορούσε να το κάνει με ένα νόμο. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη».

Επίσης, σε ό,τι αφορά την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, ανέφερε:

«Προσωπικά, η άρση ασυλίας με προβληματίζει πάρα πολύ. Συνταγματικά, η άρση ασυλίας δεν πρέπει να συμβεί και ανοίγει και ένα πολύ επικίνδυνο παράθυρο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πολιτικό ζήτημα. Σου λένε αυτοί οι 11: αν δεν πάω στον φυσικό μου δικαστή, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχω κάτι σοβαρό να κρύψω και η παράταξή μου και η κυβέρνηση θα υποστούν μία πολύ μεγάλη βλάβη από αυτή την καχυποψία. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει στην Ελλάδα ένας φοβερός αντικοινοβουλευτισμός. Ξαφνικά ο βουλευτής, από ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο, έχει γίνει ένα πρόσωπο “του πεταματού”. Ο βουλευτής είναι πολύ μεγάλο αξίωμα. Είναι ο αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς σεβασμό στον θεσμό του βουλευτή. Αν εξευτελίσουμε τους βουλευτές, στο τέλος δεν θα έχουμε δημοκρατία».