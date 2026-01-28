Πάτρα: «Έπιασε τη μητέρα μου από το λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και την βίασε» – Σοκάρει η καταγγελία ενός 25χρονου

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε την Τετάρτη 28/1 στην Ασφάλεια Πατρών ένας 25χρονος.

Σύμφωνα με το Tempo24.news η 53χρονη μητέρα του 25χρονου όπως ανέφερε ο ίδιος έπεσε θύμα βιασμού, μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο.

Όπως υποστήριξε ο 25χρονος ο δράστης χτύπησε επίμονα το κουδούνι της 53χρονης και όταν αυτή του άνοιξε ο 33χρονος την έπιασε από τον λαιμό και την πέταξε στο κρεβάτι όπου και την βίασε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον δράστη.