Παλαιό Φάληρο: Βανάκι παραβίασε το STOP και χτύπησε μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, Τρίτη, περίπου στις 7:30 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Αμφιτρίτης και Θησέως, στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ένα βανάκι φέρεται να παραβίασε το STOP και να συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρεθεί στο οδόστρωμα.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ευτυχώς, ο αναβάτης φορούσε κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης και δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.