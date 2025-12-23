Πάτρα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο για ναρκωτικά – Κατασχέθηκε πάνω από 1 κιλό χασίς

Στη σύλληψη μιας μητέρας και ενός γιου προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην οικία όπου διαμένουν, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit και ένα τύπου χούφτας και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας όπως αναφέρει το Tempo24.news.

Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.