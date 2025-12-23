Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο για ναρκωτικά – Κατασχέθηκε πάνω από 1 κιλό χασίς

Oι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών

Πάτρα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο για ναρκωτικά – Κατασχέθηκε πάνω από 1 κιλό χασίς
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη μιας μητέρας και ενός γιου προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην οικία όπου διαμένουν, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit και ένα τύπου χούφτας και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας όπως αναφέρει το Tempo24.news.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ