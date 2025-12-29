Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα εστίασης – Ο οδηγός έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα (Εικόνα)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29.12) στην Πάτρα, στην περιοχή της Περιβόλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οδηγός αγροτικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στο σημείο.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο κατά την προσπάθειά του να εξέλθει από το όχημα έπεσε σε ανοιχτό όρυγμα που υπήρχε κάτω από το αγροτικό, λόγω εκτέλεσης έργων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί προσωρινά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ωστόσο ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή διερχόμενων πολιτών.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, καθώς τραυματίστηκε κατά την πτώση.

Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Πατρών.