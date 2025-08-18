Πάτρα: 50χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του
Σοκάρει το περιστατικό στην Πάτρα
Τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικοί στην Πάτρα ερευνούν μία σοβαρή καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε το tempo24.news, ένας 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 9χρονης ανιψιάς του, όπου οι γονείς της του την είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του 50χρονου για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις