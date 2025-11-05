Παπαζάχος: “Δεν αποκλείεται να γίνει μεγαλύτερος σεισμός στην Ξάνθη – Το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο”

Για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη, το πρωί της Τετάρτης μίλησε στο DEBATER ο καθηγητής Σεισμολογίας ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαζάχος δήλωσε:

“Αν και η περιοχή έχει χαμηλή σεισμικότητα δεν εφησυχαζόμαστε. Είναι σπάνιοι οι δυνατοί σεισμοί εκεί αλλά είχαν γίνει 7 ρίχτερ για παράδειγμα στη Θήβα γιατί υπάρχουν πολλά ρήγματα εκεί. Αλλά είναι πολύ σπάνιο…

Μετασεισμοί είναι απόλυτα λογικό να γίνουν. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Μέχρι στιγμής έχουμε φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να γίνει μεγαλύτερος σεισμός στην Ξάνθη. Το πρώτο εικοσιτετράωρο είναι κρίσιμο. Αν γίνει μεγαλύτερος σεισμός μετά τον αρχικό σεισμό δεν θεωρείται μετασεισμός. Συνηθίζεται να γίνεται ο κύριος σεισμός αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ένταση“.