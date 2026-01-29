Ανατριχιαστική σύμπτωση: Ο πατέρας ενός από τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εξελίσσονται τις τελευταίες μέρες στον οργανισμό του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο 7 οπαδών του σε τροχαίο στη Ρουμανία την περασμένη Τρίτη (27/1).

Η ιστορία του Δημήτρη, ενός εκ των επτά οπαδών που ταυτοποιήθηκαν ως τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στον αυτοκινητόδρομο του θανάτου στη Ρουμανία συγκλονίζει καθώς ο πατέρας του είχε χάσει την ζωή του στον ίδιο δρόμο!

Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας μετά τον θάνατο τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη, στην οπαδική εκδρομή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Λιόν που κατέληξε σε τραγωδία.

Ο πατέρας του Δημήτρη όπως επιβεβαιώνουν συγγενείς τους έχασε τη ζωή σε τροχαίο στο ίδιο σημείο. Ο θείος αρχικά ανέφερε ότι Δημήτρης με άλλους φίλους του πήγαινε τακτικά εκδρομές για να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα του.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα σε δρόμο στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη».

Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των 7 σορών

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει και ο επαναπατρισμός των επτά σορών των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ, που βρήκαν τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

Το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα απογειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταβεί στη Ρουμανία.

Αφού οι επτά σοροί φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ήταν το μήνυμα που χρησιμοποίησαν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να κλείσουν την ανακοίνωση – κάλεσμα για την πορεία.

Τι λέει αναλυτής τροχαίων για την πολύνεκρη τραγωδία

Οι έρευνες των ρουμανικών Αρχών για τα ακριβή αίτια του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και εξετάζονται όλα τα σενάρια.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναλυτής τροχαίων, Στ. Αμπαζιώτης, ανέφερε πως χρειάζεται ακόμα να γίνουν κι άλλες έρευνες για να καταλήξουν οι Αρχές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φρικτό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «χθες αναλύθηκε πολύ το θέμα της υποβοηθούμενης οδήγησης, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε στο συγκεκριμένο όχημα». «Αλλά και να είχε το σύστημα lane assist, δεν θα έριχνε το όχημα πάνω στο φορτηγό», είπε επίσης ο κ. Αμπαζιώτης.

Στην ερώτηση γιατί μπορεί ο οδηγός να έπεσε πάνω στο φορτηγό ενώ το είδε να έρχεται, ο κ. Αμπαζιώτης είπε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά του είναι τελείως «ακατανόητη».

Επίσης, όπως είπε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία «αποκλείεται η μηχανική βλάβη». «Κάτι άλλο έχει συμβεί», τόνισε, προσθέτοντας έχει μεγάλη σημασία να γίνει γνωστό τι γινόταν μέσα στο βανάκι τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Ωστόσο, διαψεύδεται αυτή την εκδοχή. «Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Line Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.

«Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο» ανέφερε από την πλευρά του μιλώντας στο Live News, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης του βαν Αντώνης Ξυλουργίδης, ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».