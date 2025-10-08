Πάνος Ρούτσι: «Θα έρθουν από το εξωτερικό οι τεχνικοί μας σύμβουλοι για την εκταφή»

Για τις εξελίξεις σχετικά με την εκταφή της σορού του παιδιού του Ντένις αλλά και την απεργία πείνας που έκανε για 23 ημέρες αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε: «Αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους. Περιμένουμε να συνεννοηθούμε πότε θα έρθουν και θα οριστεί άλλη ημερομηνία. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει.

Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που θα γίνει η διαδικασία θέλουμε να είναι ο δικός μας πραγματογνώμονας. Θα γίνει κανονικά όπως πρέπει κι όπως ορίζει ο νόμος. Όλα τα δείγματα θα σταλθούν στο εξωτερικό».

Από εκεί και πέρα, υποστήριξε: «Χθες ήταν όντως μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μια μάχη αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση να μας κάνει, όπως έχουμε δει αυτά τα δύομισι χρόνια. Πάμε σιγά – σιγά, βήμα – βήμα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε την στήριξη του κόσμου. 23 μέρες βιώνω αυτή την κατάσταση μπροστά στην πόρτα τους είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει ούτε συνείδηση ούτε ανθρωπιά να το πω; για να βρω πώς το παιδί μου πέθανε, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου».